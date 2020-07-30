Кузбасские энергетики в Международный день дружбы сдали кровь

Специалисты Кузбасского филиала Россети Сибирь в Международный день дружбы стали безвозмездными донорами крови. Добрую и полезную акцию инициировали энергетики из Совета молодых специалистов.

Спасти жизнь – призвание не только врачей, но и доноров. От них зависит, успеют ли медики провести плановую операцию или оказать экстренную помощь, если пациенту необходимо переливание крови. Это очень важно именно сейчас, в период коронавирусной инфекции. Энергетики как нельзя кстати организовали благотворительную акцию и пополнили банк Кузбасского центра крови «энергичными эритроцитами».

«Сегодня я сдаю кровь впервые, – рассказывает исполняющий обязанности председателя Совета молодых специалистов инженер производственно-технической службы Кузбасского филиала Россети Сибирь Максим Дёмин. – Настроение такое возвышенное, приподнятое, как будто я заранее уже помог кому-то! Огромное спасибо медицинским работникам, они такие заботливые! Каждый донор здесь единственный и неповторимый, к нему обращено все внимание опытных врачей. Давно не ощущал со стороны медицинских работников такого трепетного отношения».

«Я сдаю кровь уже пятый раз, – рассказывает инженер Кемеровского района электрических сетей Наталья Морозова. – Организм восстанавливается очень быстро. Когда ты донор со стажем, кровопотери вообще не ощущаешь. Я считаю, что кровь всегда нужно сдавать в хорошем настроении, «заряжая» её позитивом и положительной энергией».

Клеточный состав крови восстанавливается уже через 2-3 недели. Никаких побочных действий. Но главное даже не это. Ощущение при процедуре и после неё у каждого человека индивидуальны. Но доноров объединяет одно – осознание важности выполненной миссии.

Мы привыкли к серости, однообразию, когда каждый следующий день похож на предыдущий. Работа – дом – работа. Но в жизни каждого из нас обязательно появляются светлые дни, когда никто другой, только ты сам способен изменить мир, внести свою лепту в благородное дело. С миру – по нитке, с донора – по капле, протяни свою руку помощи и ты станешь счастливее. Один человек, которого ты, может быть, никогда не увидишь, скажет тебе спасибо…