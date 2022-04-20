Кузбасские энергетики в Национальный день донора сдали кровь

Сегодня, 20 апреля, специалисты Кузбасского филиала «Россети Сибирь» стали безвозмездными донорами крови. Добрую и полезную акцию инициировали энергетики из Совета молодых специалистов.

В рядах работников «Кузбассэнерго – РЭС» более полусотни человек, которые регулярно сдают кровь в различных медицинских учреждениях, пополняя банк крови и ее компонентов. И количество добровольцев постоянно пополняется. Вот и в День донора впервые приобщиться к важной миссии по спасению людей решили еще семь человек.

«Сегодня я сдаю кровь впервые. Настроение приподнятое, ведь делиться с кем-то своей кровью – это очень ответственно и почетно! Огромная благодарность медицинским работникам! Они очень заботливо и трепетно к нам относятся, все организовано четко и профессионально», – рассказывает Екатерина Зубкова, инженер производственно-технической службы «Кузбассэнерго – РЭС».

«По праву могу сказать, что сегодня и мой праздник. Я пришел уже на 34-ю донацию. Решил не упустить возможность и вместе с коллегами сдать кровь, заодно и поддержать новичков. Для них это совсем новые ощущения. А для меня процедура обыденная, практически незаметная», – рассказывает ведущий инженер отдела учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Алексей Гареев.

Доноры со стажем отмечают, что ощущения при процедуре и после неё у каждого человека индивидуальны. Но всех объединяет общее чувство значимости происходящего в момент и вовлечения в единое благородное дело.