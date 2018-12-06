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Кузбасские энергетики восстанавливают электроснабжение потребителей в Топкинском районе

Специалисты филиала «МРСК Сибири» - (входит в группу компаний «Россети») - «Кузбассэнерго – РЭС» продолжают восстановительные работы на подстанции напряжением 110 киловольт «Топкинская».

Чтобы минимизировать негативные последствия от временного отсутствия электричества, сетевики оперативно ввели в работу резервные схемы электроснабжения. Большая часть социально значимых объектов, среди которых больницы, школы и детские сады, а также бытовые потребители, уже получают электроэнергию. На 11 часов утра все котельные перезапитаны по резервным схемам и от передвижных источников электроснабжения.  

На данный момент в аварийно-восстановительных работах задействованы 5 бригад, 15 единиц техники и 10 РИСЭ (резервные источники снабжения электроэнергией). На подстанции организована сушка и ревизия оборудования, после чего в течение полутора часов энергетики планируют подключить оставшихся потребителей.  

Все работы ведутся в особом режиме под непосредственным руководством директора филиала «Кузбассэнерго – РЭС» Бориса Берлина. Для координации хода восстановительных работ проведено экстренное заседание оперативного штаба МРСК Сибири.Организовано взаимодействие с органами власти, филиалом «ФСК ЕЭС» - Кузбасское предприятие МЭС Сибири и Главным управлением МЧС по Кемеровской области, а также смежными сетевыми и подрядными организациями.

Напомним, сегодня утром из-за прорыва в системе отопления вследствие низких температур и выброса пара в помещениях подстанции «Топкинская» напряжением 110 киловольт  произошло отключение  подстанционного оборудования. Временно без электроснабжения остались бытовые потребители  в нескольких населенных пунктах районах.

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kuzbassnews.ru
06/12/2018
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