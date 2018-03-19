Комментарии

Специалисты службы диагностики филиала «МРСК Сибири» получили в распоряжение БПЛА для воздушного мониторинга линий электропередачи и успешно протестировали его в работе. Пробный полет провели в рамках совещания технических руководителей «МРСК Сибири», которые имели возможность на практике оценить преимущества новых технологий.

С помощью беспилотного летательного аппарата энергетики уже в этом году обследуют в северо-восточной части региона 9 линий электропередачи протяженностью 228 км, которые проходят по таежной и труднодоступной местности. Воздушный мониторинг по сравнению с низовыми осмотрами позволит более оперативно оценивать техническое состояние проводов и изоляторов, залесённость трассы, определять соответствие габаритов линий нормам, расценивать точный объем работ по расчистке и расширению просек ЛЭП.