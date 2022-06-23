Кузбасские энергетики внедряют в производство собственные разработки в области геоинформационных систем

Параллельно с подготовкой к новому отопительному сезону и выполнением производственных программ энергетики приступили к формированию ремонтной кампании 2023 года. Впервые при планировании ремонтов специалисты филиала «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» используют региональную геоинформационную систему (ГИС) анализа данных, полученных при обследовании воздушных линий электропередачи с помощью беспилотных авиационных систем (БАС).

Филиал «Кузбассэнерго – РЭС» первым в Сибири в 2018 году начал использовать беспилотные технологии при мониторинге состояния линий электропередачи 35-110 киловольт. Накопленный опыт анализа большого массива собранной информации подтолкнул специалистов к созданию собственной геоинформационной системы, которая объединила все проекты с технической информацией о сетях филиала с общедоступными пространственными данными.

Система позволяет, опираясь на собранную при облетах информацию, автоматически формировать отчеты и пространственную аналитику. По сути это удобный и эффективный инструмент поддержки принятия решений.

Например, ГИС дает вывести отчет по отдельно взятому пролету ЛЭП, визуально оценить его состояние, объем уже выполненных или запланированных работ по расчистке трассы линии. Более того, применение системы позволяет спрогнозировать изменение состояния просеки на 2–3 года вперед. Это безусловно призвано облегчить труд энергетиков, а также повысить надежность электроснабжения и улучшить качество предоставляемой услуги потребителям. Важно, что для дальнейшего развития проекта достаточно усилий собственных сотрудников и нет необходимости привлекать сторонние организации.

– Созданная ГИС является единой точкой доступа к информации о воздушных линиях. Это оперативность и удобство в получении необходимых сведений для планирования ремонтов, оценки качества работ подрядчиков, эффективность принятия управленческих решений, снижение издержек. Сейчас мы активно применяем пространственную аналитику в подготовке программы на 2023 год, исключаем при этом вероятность завышения объемов работ. В перспективе мы придем к созданию и использованию в работе полноценных виртуальных двойников ЛЭП. Это обеспечит переход на качественно новый уровень эффективности и безопасности управления электросетевым хозяйством, – отметил заместитель главный инженер филиала «Кузбассэнерго – РЭС» Сергей Тараданов.