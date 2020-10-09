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Кузбасские энергетики завершают подготовку электросетевого комплекса к предстоящей зиме

На начало октября специалисты Кузбасского филиала «Россети Сибирь» полностью выполнили основные мероприятия по подготовке электрических сетей в зоне своего обслуживания к предстоящей зиме.

 Несмотря на сложности этого года, связанные с ограничениями из-за COVID-19, кузбасские энергетики своевременно выполнили все организационные и технические мероприятия производственной программы для обеспечения надёжной работы инфраструктуры.

По состоянию на 1 октября программа технического обслуживания и ремонтов реализована полностью. Особое внимание уделено техническому обслуживанию оборудования питающих центров.

Энергетики отремонтировали 521 трансформатор и 728 выключателей (101% и 100% годового плана), 270 трансформаторных подстанций (100 %). Также  отремонтировали 1905 км ЛЭП, установили 5244 изоляторов, расчистили 1172 гектаров трасс линий электропередачи. На финансирование всех мероприятий по подготовке к зиме «Кузбассэнерго – РЭС» направил 544,3 млн рублей.

Персонал также готов к несению пиковых нагрузок. Сформировано 123 аварийно-восстановительных бригады из 607 человек, подразделения укомплектованы техникой (354 единиц).

В случае необходимости резервирования электроснабжения к работе готовы 28 мобильных источников мощностью 30 кВт и выше (общей мощностью 4600 МВт). Проведено 2 комплексных учения, заключено 66 соглашений о взаимодействии с МЧС России, Росгидрометом, дорожными службами и подрядными организациями.

 

Экономика
kuzbassnews.ru
09/10/2020
Экономика
Новости Кузбасса

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