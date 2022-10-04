Кузбасские энергетики завершают подготовку к зиме в Мариинском округе

Специалисты филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» завершают работы по подготовке инфраструктурных объектов к отопительному сезону.

Масштабные ремонты и замена оборудования ведутся на всей территории присутствия компании. Для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения в период низких температур и неблагоприятных погодных условий энергетики производят ремонт линий электропередачи с заменой провода и опор, осуществляют расчистку трасс высоковольтных линий от деревьев и кустарников, производят ремонты трансформаторных подстанций.

В Мариинском муниципальном округе исполнение ремонтной программы 2022 года подходит к завершению. В текущем году финансирование на подготовку электросетей округа увеличено на 9 % (по сравнению с предыдущим периодом) и составило 15,2 млн рублей.

Запланированные работы по замене провода и опор на участках линий электропередачи общей протяженностью более 68 км выполнены на 100 %. Завершается расчистка 32,5 га трасс линий различного класса напряжения, в полном объеме выполнен ремонт 22 трансформаторных подстанций, произведена замена четырех линейных разъединителей.

«Мы вышли на финальную стадию подготовки объектов электросетевого хозяйства к предстоящему осенне-зимнему периоду, – рассказал Сергей Цегельников, начальник Мариинского РЭС. – Ключевая задача – обеспечить надежность энергоснабжения потребителей при любых погодных условиях. Не сомневаюсь, что мы с этой задачей справимся в полном объеме»!

Фото: Россети-Сибирь