Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кузбасские энергетики завершают подготовку к зиме в Мариинском округе

Специалисты филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» завершают работы по подготовке инфраструктурных объектов к отопительному сезону.

Масштабные ремонты и замена оборудования ведутся на всей территории присутствия компании. Для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения в период низких температур и неблагоприятных погодных условий энергетики производят ремонт линий электропередачи с заменой провода и опор, осуществляют расчистку трасс высоковольтных линий от деревьев и кустарников, производят ремонты трансформаторных подстанций.

В Мариинском муниципальном округе исполнение ремонтной программы 2022 года подходит к завершению. В текущем году финансирование на подготовку электросетей округа увеличено на 9 % (по сравнению с предыдущим периодом) и составило 15,2 млн рублей.

Запланированные работы по замене провода и опор на участках линий электропередачи общей протяженностью более 68 км выполнены на 100 %. Завершается расчистка 32,5 га трасс линий различного класса напряжения, в полном объеме выполнен ремонт 22 трансформаторных подстанций, произведена замена четырех линейных разъединителей.

«Мы вышли на финальную стадию подготовки объектов электросетевого хозяйства к предстоящему осенне-зимнему периоду, – рассказал Сергей Цегельников, начальник Мариинского РЭС. – Ключевая задача – обеспечить надежность энергоснабжения потребителей при любых погодных условиях. Не сомневаюсь, что мы с этой задачей справимся в полном объеме»!

 

 

Фото: Россети-Сибирь

Общество
Мариинск
kuzbassnews.ru
04/10/2022
Общество
Мариинск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus