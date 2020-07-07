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Кузбасские энергетики завершают работы по обновлению электрических сетей в Кемеровском муниципальном округе

В селе Андреевка Кемеровского муниципального округа энергетики ведут работы по реконструкции и ремонту электрических сетей. Это позволит улучшить качество поставляемой электроэнергии и повысить надежность  электроснабжения для более чем тысячи сельских жителей.

Кузбасские энергетики полным ходом готовятся к предстоящему отопительному сезону: ремонтируют и обновляют электросетевое хозяйство. В Андреевке специалисты Кузбасского филиала Россети Сибирь проводят полную реконструкцию линии электропередачи, от которой получают электроснабжение все сельские жители (376 дворов и почти 1200 человек), а также расположенное вблизи садовое общество.

За короткий срок энергетикам предстоит демонтировать 44 деревянных опоры,  установив вместо них новые,  железобетонные и смонтировать новый провод, Для повышения надежности при неблагоприятной погоде энергетикам нужно убрать более трех десятков опасных для ЛЭП деревьев, а также обрезать кроны более двух сотен деревьев. Кроме того, специалисты отремонтируют трансформатор в подстанции и заменят приборы учета.

К сожалению, все работы на электрических сетях сопряжены с временными отключениями. Это обусловлено регламентами и самой технологией.

«Мы приносим жителям свои извинения за неудобства и призываем с пониманием отнестись к нашей работе. В конечном итоге, цель программы обновления – повысить качество услуги и сделать жизнь комфортнее. К тому же, лучше несколько часов потерпеть летом, в будний день, чем зимой в мороз ждать восстановления после аварийного отключения», - отметил начальник Кемеровского района электрических сетей Россети Сибирь в Кузбассе Евгений Семенов.   

Работа по реконструкции электросетей Кемеровского округа осуществляется поэтапно. Кроме Елыкаевского сельского поселения, реконструкция пройдет и в Звездном сельском поселении. В общей сложности энергетики обновят более 22 километров электрических сетей. Кроме того, специалисты компании уже завершили проект реконструкции электрических сетей в  деревне Смолино.

Напомним, в «Россети Сибирь» в круглосуточном режиме работает контакт-центр для потребителей. Позвонив или оставив голосовое сообщение по телефону 8-800-1000-380, жители могут задать любые вопросы, связанные с электроснабжением.

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kuzbassnews.ru
07/07/2020
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