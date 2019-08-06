Кузбасские горняки установили два мировых рекорда

На Талдинском угольном разрезе рекорд установила бригада Владимира Гриченко на экскаваторе P&H-4100 XPC №184. За месяц для этой машины были отгружены чуть более 2 млн кубометров горной массы. Этот показатель превысил предыдущий высокий результат почти на полмиллиона кубометров.
На Кедровском угольном разрезе рекорд достигнут бригадой Евгения Захарченко (филиал «Кедровский угольный разрез») на ЭКГ-18 №21 отгрузили на автотранспорт 1 млн 90 тыс. кубометров вскрыши. Бригада под руководством Евгения Захарченко превысила месячный норматив на 261 процент. Фото: пресс-служба АКО
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