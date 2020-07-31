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Кузбасские художники и ремесленники участвуют в благоустройстве городов и поселков

Общественные пространства и улицы городов и поселков Кузбасса помогают обновлять и украшать местные художники, скульпторы и ремесленники, в том числе студенты Кемеровского областного художественного колледжа.

«Комфортная городская среда должна быть красивой — это так же важно, как ровные дороги и чистые улицы. Мы учитываем это при разработке проектов благоустройства. Архитекторы нередко включают в проекты идеи и предложения людей искусства — художников, скульпторов, мастеров-ремесленников. В результате в городах и поселках появляются арт-объекты, садово-парковые скульптуры, резные скамьи, декоративные панно. В этой работе участвуют и активные жители, которые часто на свои средства благоустраивают дворы и подъезды, делают городские пространства красивее и уютнее», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Культура
Общество
kuzbassnews.ru
31/07/2020
Культура
Общество

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