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Кузбасские кадеты класса Росгвардии прошли испытания на право ношения оливковых беретов

В Кемерове на базе Губернаторской кадетской школы-интерната полиции состоялись военно-спортивные испытания на право ношения оливковых и черных беретов. Для ребят это детский аналог прохождения квалификационных испытаний спецназа Росгвардии.

Наиболее подготовленным 57 кадетам предстояло преодолеть трехкилометровый марш-бросок с различными тактическими элементами. Ребята выполнили нормативы по военно-медицинской подготовке, отразили нападение условного противника. В этом году прохождение полосы организаторы усложнили новыми видами испытаний: проверкой на меткость в лазерном тире и выполнением комплекса упражнений по рукопашному бою.  

Большинство учащихся кадетской школы-интерната полиции в будущем мечтают связать свою жизнь с защитой Родины, поэтому готовятся к армейской жизни заранее.

 «Для мальчишек это хороший экзамен и показатель их упорной подготовки. Для них это большая гордость, так как это право они заслужили своими силами», - рассказал заместитель директора школы-интерната полиции по учебно-воспитательной работе полковник запаса Леонид Маркеев.

Торжественная церемония вручения беретов прошла на плацу учебного заведения. В мероприятии приняли участие родители кадетов, педагоги, а также почетные гости из силовых ведомств. Заместитель начальника регионального управления войск правопорядка по военно-политической работе полковник Сергей Бервинов вручил 16 воспитанникам заслуженные оливковые береты – отличительный знак профильного класса Росгвардии. Остальные ребята были удостоены беретами черного цвета.

 Ритуал вручения для школьников соответствовал взрослому аналогу. Заполучив в руки символ стойкости и упорства, ребята поклялись верной службе Отечеству.

 

Образование
kuzbassnews.ru
31/05/2022
Образование

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