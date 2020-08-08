Кузбасские лесничие борются с браконьерами-шишкобоями

В Кузбассе сбор кедрового урожая 2020 года разрешен только с 15 августа. Поэтому с 1 августа в лесах Кузбасса проводится операция по предотвращению браконьерской заготовки кедрового ореха.

За неделю проведены 32 рейда, протяженность маршрутов патрулирования составила 1767 км. За незаконный сбор шишки, в Яшкинском лесничестве уже оштрафован первый нарушитель.

За сбор кедрового урожая раньше срока нарушителей будут привлекать к административной ответственности, изымая незаконно заготовленные шишки и орехи. Штраф на граждан составляет до 1 тысячи рублей, на предпринимателей – до 20 тысяч рублей. За незаконную торговлю шишками и орехом штраф составит 2 тысячи рублей с их конфискацией.

Кроме незаконного сбора кедрового ореха, лесничие во время рейдов следят и за выполнением других требований лесного законодательства: гражданам и юридическим лицам запрещено повреждать и уничтожать деревья кедра, использовать запрещенные способы заготовки, захламлять леса мусором, нарушать правила пожарной опасности в лесах, а также возводить в лесу навесы, сушилки, склады и другие временные постройки.