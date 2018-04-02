Кузбасские метрологи расширяют возможности в области сверхточного взвешивания

ЦСМ Росстандарта в Кемеровской области (ФБУ «Кемеровский ЦСМ») приобрел компаратор МСМ 106 (производитель - фирма «Sartorius Lab Instruments GmbH & Co.KG», Германия), позволяющий оценить точность соответствия массы гирь вплоть до миллиграммов.

Новое оборудование оснащено встроенным программным обеспечением, выполняющим функции по сбору, передаче, обработке и представлению измерительной информации. Это уже пятый современный компаратор в перечне оборудования лаборатории средств измерений массы, и теперь учреждение оснащено полным рядом высокоточных компараторов концерна Sartorius АG и наборов эталонных гирь, обеспечивающих возможность поверки и калибровки гирь во всем диапазоне масс.

- В прошлом году к нам обратилось более 500 организаций и учреждений, которые в своей работе применяют различные гири, - пояснил первый заместитель директора ФБУ «Кемеровский ЦСМ» Василий Еремин, - и высокий спрос остается неизменным уже на протяжении многих лет, так как мы – единственное государственное учреждение в Кемеровской области, обеспечивающее единство измерений в области метрологии и работающее для потребителей во всех сегментах регионального бизнеса. Конечно, такие современные приборы есть и на некоторых крупных предприятиях, но они предназначены только для непосредственного решения их производственных задач. А к нам обращаются заказчики со всего региона, так как подобные установки из-за их высокой стоимости доступны только крупным развитым центрам, а в обслуживании их необходимы знания опытных профессиональных специалистов. У нас такие работают. Вы не поверите, были случаи, когда к нам даже золото приносили, чтобы оценить его вес с точностью до мельчайших показателей, и это подтверждает, что в абсолютной точности наших экспертиз люди уверены. Мы будем работать и дальше для развития наших возможностей, реализации потребностей жителей региона и выполнения задач Росстандарта, возложенных на нас государством.