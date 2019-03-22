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Кузбасские метрологи вносят свой вклад в реализацию национального проекта

ЦСМ Росстандарта в Кемеровской области (ФБУ «Кемеровский ЦСМ») предлагает новые услуги для поверки достоверности показаний дорожного измерительного оборудования, используемого при строительстве новых дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Так с этого года, специалисты учреждения оказывают услуги по поверке измерителей плотности асфальтобетона, предназначенного для контроля качества дорожного покрытия и выявления недоуплотненных участков дорог.  Также метрологи центра обеспечивают поверку систем и измерительных комплексов дорожного весового контроля, которые применяются для получения оперативных сведений о нагрузках на дорожное полотно, транспортных и грузовых потоках.

Еще одно новое направление взаимодействия сотрудников ФБУ «Кемеровский ЦСМ» и организаций, занимающихся организацией дорожных работ-  услуги по проведению поверки и калибровки приборов для измерения коэффициента сцепления дорожных покрытий при строительстве и ремонте автомобильных дорог, при приемке дорог в эксплуатацию, при периодическом и текущем контроле за состоянием дорожных покрытий.

- По официальной информации с 2019 по 2024 годы в Кузбассе для реализации приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусматривается финансирование в размере около 34 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры.  За ближайшие шесть лет Кемеровская область планирует отремонтировать более 720 км региональных трасс, а доля региональной дорожной сети в нормативном состоянии увеличится с 36,7 % до 50 %.  К концу 2024 года предполагается повысить нормативное состояние дорог Кемеровской и Новокузнецкой агломерации до 85 %. Это большие деньги, которые позволят реализовать масштабные проекты и построить современные автомобильные магистрали. Однако строительство дорог – очень сложная технология, и качество возводимого дорожного покрытия во многом зависит от точности показаний используемого специализированного измерительного оборудования. Поэтому, понимая, что рынок будет развиваться, в 2019 году мы расширили область аккредитации, и сегодня единственные в Кузбассе оказываем услуги по поверке средств измерений, задействованных в процессе дорожного строительства. Надеемся, что это принесет реальную пользу и позволит добиться высоких качественных характеристик кузбасских трасс. – Рассказал директор ФБУ «Кемеровский ЦСМ» Виталий Гринцев.

 

 

Общество
kuzbassnews.ru
22/03/2019
Общество
Новости Кузбасса

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