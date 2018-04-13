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Кузбасские метрологи значительно расширили область аккредитации

ЦСМ Росстандарта в Кемеровской области (ФБУ «Кемеровский ЦСМ») расширил область аккредитации  в области обеспечения единства измерений для оказания услуг  по поверке средств измерений механических и геометрических величин; измерений параметров потока, расхода, уровня, объема веществ, физико-химического состава и свойств веществ; теплофизических и температурных измерений, оптических и оптико-физических измерений; измерений времени и частоты, электрических и магнитных величин, акустических величин, средств измерений медицинского назначения.

«Аккредитация в дополнительной области в части обеспечения единства измерений является важной составляющей метрологического обеспечения измерений в нашем регионе. – Отметил директор ФБУ «Кемеровский ЦСМ» Виталий Гринцев. – Она дает возможность специалистам центра оказывать предприятиям Кемеровской области услуги, направленные на оптимизацию управления технологическими процессами в режиме «одного окна», что является важной составляемой в развитии промышленного комплекса Кузбасса».

 

Общество
kuzbassnews.ru
13/04/2018
Общество
Новости Кузбасса

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