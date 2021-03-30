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Кузбасские офицеры СОБР стали одними из лучших среди снайперских пар сил специального назначения Росгвардии

    Турнир прошёл на базе учебного центра «Горный» отряда специального назначения «Ермак» в Новосибирской области. Его организатором и членом судейской коллегии выступил Герой России майор Виталий Бабаков. В соревнованиях приняли участие стрелки из подразделений специального назначения Сибирского, Восточного и Уральского округов войск национальной гвардии – всего 88 человек.

    Соревнования проходили в течение пяти дней. Трём основным этапам предшествовали инструкторско-методические занятия, на которых снайпера получили практику в работе с комплектом для приведения оружия к нормальному бою и ведении огня на различных дистанциях.

    Первый этап подразумевал индивидуальную стрельбу. Каждому стрелку предстояло выполнить семь упражнений. Второй этап – парный зачёт. Он включал выполнение упражнений стрельб из винтовки для определения наиболее подготовленных снайперских пар. Команды, выполнившие квалификационные упражнения, переходили к решению сложных огневых задач и ночной стрельбе.

    Третий этап – снайперская дуэль, хоть и не решал исход турнира, был самым зрелищным и эмоциональным как для участников, так и для зрителей.  В нём встретились шестнадцать команд, набравших наибольшее количество баллов на втором этапе.

Спорт
kuzbassnews.ru
01/04/2021
Спорт

Новости Кузбасса

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