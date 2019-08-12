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Кузбасские парашютисты призеры чемпионата и первенства России

С 27 июля по 10 августа в Кузбассе прошли чемпионат и первенство России по парашютному спорту. В соревнованиях участвовали 380 спортсменов из более 25 субъектов страны.

I место в дисциплине «групповая акробатике – 8» заняли Андрей Барабаш, Александр Тычинский, Валентин Ильин, Владислав Коротков, Владимир Павленко, Кирилл Кириллов, Дмитрий Самохвал, Сергей Ялпаев, Евгений Стащенко.

В дисциплине «групповая акробатика – 6» заняли победили Александр Давыдов, Александр Головкин, Егор Давыдкин, Александр Тычинский, Валентин Ильин, Василий Коротков, Владислав Кокорин, Алексей Афанасьев.

I место в дисциплине «групповая акробатика – 4» заняли Тимур Франк, Александр Тычинский, Владимир Павленко, Алексей Афанасьев.

В дисциплинах «купольное пилотирование – дальность» и «купольное пилотирование – точность» победил Александр Стащенко, в дисциплине «купольное пилотирование – командный зачет» - также Александр Стащенко и Андрей Игнатов.

II место в дисциплине «групповая акробатика – 2» заняли Василиса Мудрая, Ирина Подолякина, Кирилл Кириллов.

III место в дисциплине «скоростное падение» заняла Ирина Малышева.

В дисциплине «групповая акробатика - 6» - Андрей Кайнов, Максим Татьянкин, Василий Бочкарев, Александр Фурман, Евгений Капралов, Игорь Юркин, Андрей Токарев. На III месте в дисциплине «купольное пилотирование – точность» - Андрей Игнатов.

 

 

Фото: пресс-служба АКО

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kuzbassnews.ru
12/08/2019
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