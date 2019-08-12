Кузбасские парашютисты призеры чемпионата и первенства России

В Кемерове завершается ремонт дворов В областном центре завершается ремонт дворов по программе «Жильё и городская среда». К настоящему...

На Кузбассе в ДТП с грузовиком погибли три человека Легковушка Toyota Corolla лоб в лоб столкнулась с грузовиком Mitsubishi Canter. В результате...

В окно к омичке залетела летучая мышь Омичи сообщают, что летучие мыши периодически залетают и к ним в дом. В соцсетях омичка Анна Теллер...