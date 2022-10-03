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Кузбасские парашютисты стали призерами соревнований по парашютному спорту

Кубок Вооруженных сил РФ по парашютному спорту, посвященный памяти заслуженного тренера России Э.А. Эскендерова, прошел в Краснодарском крае на базе аэродрома «Агой». В соревнованиях приняли участие 122 спортсмена, в том числе 11 кузбасских.

Соревнования проходили в точности приземления — личные и групповые, акробатике, двоеборье, групповой акробатике, командном первенстве.

Самый молодой участник состязаний, 16-летний Сергей Леонов из Таштагола, стал серебряным призером в индивидуальной акробатике среди юниоров.

Кемеровчанка Василиса Мудрая заняла 3-е место в точности приземления среди юниорок. Спортсмен из Таштагола Максим Шнуров стал третьим в точности приземления среди юниоров.

Напомним, в этом году кузбассовцы стали чемпионами России по парашютно-горнолыжному двоеборью, соревнования проходили на аэродроме и горнолыжном комплексе «Танай».

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
03/10/2022
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