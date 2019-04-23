Кузбасские парашютисты третьи на чемпионате мира по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта
Команда из Кузбасса – призер чемпионата мира по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта.
Соревнования проходили в Лилле (Франция) с 16 по 21 апреля.
В чемпионате принимало участие свыше 250 участников из более чем 30 стран мира.
Кузбасская команда «8-WayTANAY» заняла III место в аэротрубной дисциплине 8-Way. Эта дисциплина не являлась частью официального чемпионата и разыгрывалась как мероприятие второй категории.
Фото: пресс-служба АКО
23/04/2019
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