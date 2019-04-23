Кузбасские парашютисты третьи на чемпионате мира по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта

Прокопчанин за минуту совершил три преступления Прокуратура Прокопьевска в Рудничном районном суде поддерживает обвинение по уголовному делу в...

Синоптики Кузбасса дали прогноз на май Жителей региона в мае ждет среднемесячная температура в пределах +8, +13 градусов. Жаркие дни...

Начальника кемеровского РЖД осудят за попытку подкупа чиновника ружьем Высокопоставленное должностное лицо кемеровского управления РЖД попало под суд. Мужчину обвиняют в...