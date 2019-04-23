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Кузбасские парашютисты третьи на чемпионате мира по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта

Команда из Кузбасса – призер чемпионата мира по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта.

Соревнования проходили в Лилле (Франция) с 16 по 21 апреля.

В чемпионате принимало участие свыше 250 участников из более чем 30 стран мира.

Кузбасская команда «8-WayTANAY» заняла III место в аэротрубной дисциплине 8-Way. Эта дисциплина не являлась частью официального чемпионата и разыгрывалась как мероприятие второй категории.

 

 

Фото: пресс-служба АКО

Спорт
kuzbassnews.ru
23/04/2019
Спорт
Новости Кузбасса

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