Кузбасские полицейские помогли потушить томичам загоревшийся на трассе автомобиль

В Кемеровском районе на 18 километре автодороги «Кемерово - Ленинск-Кузнецкий» экипаж ГИБДД заметил на обочине дымящийся автомобиль «Шкода Фабиа». Водитель пытался самостоятельно затушить охваченный огнем моторный отсек.

Инспекторы дорожно-патрульной службы старший лейтенант полиции Андрей Фирсов и лейтенант полиции Денис Рябцев пришли на помощь и помогли ликвидировать пламя. После этого полицейские вызвали на место происшествия автоэвакуатор. До приезда спецтехники мужчина и его супруга отогревались в патрульной машине, так как на улице был сильный мороз, а сами стражи порядка обеспечивали безопасность дорожного движения на указанном участке дороги.



Полицейские выяснили, что 31-летний житель Томской области с супругой возвращался из Кузбасса домой. По пути он почувствовал запах дыма и остановился, а когда открыл капот, произошло возгорание. Водитель поблагодарил инспекторов, которые помогли ему в сложной ситуации. После этого семейная пара дождалась эвакуатор и благополучно добралась до дома.