Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кузбасские полицейские помогли потушить томичам загоревшийся на трассе автомобиль

В Кемеровском районе на 18 километре автодороги «Кемерово - Ленинск-Кузнецкий» экипаж ГИБДД заметил на обочине дымящийся автомобиль «Шкода Фабиа». Водитель пытался самостоятельно затушить охваченный огнем моторный отсек.

Инспекторы дорожно-патрульной службы старший лейтенант полиции Андрей Фирсов и лейтенант полиции Денис Рябцев пришли на помощь и помогли ликвидировать пламя. После этого полицейские вызвали на место происшествия автоэвакуатор. До приезда спецтехники мужчина и его супруга отогревались в патрульной машине, так как на улице был сильный мороз, а сами стражи порядка обеспечивали безопасность дорожного движения на указанном участке дороги.

Полицейские выяснили, что 31-летний житель Томской области с супругой возвращался из Кузбасса домой. По пути он почувствовал запах дыма и остановился, а когда открыл капот, произошло возгорание. Водитель поблагодарил инспекторов, которые помогли ему в сложной ситуации. После этого семейная пара дождалась эвакуатор и благополучно добралась до дома.

Общество
kuzbassnews.ru
08/01/2018
Общество
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе две женщины пострадали в результате взрыва печного котла
Как сообщает Правоохранительный портал Кузбасса, пожар возник в результате взрыва печного котла.
Кемеровчан украл из книжного магазина кошелек с деньгами
В Кемерове злоумышленник у 55-летней сотрудница книжного магазина похитил из сумочки кошелек с...
Житель Кузбасса продавал дом и лишился 70 тысяч рублей
Житель Кузбасса стал жертвой мошенников. Мужчина лишился крупной суммы денег – семидесяти тысяч...
В ночь на Рождество 12 пожарных тушили частный дом в Беловском районе
Пожар возник в частном доме в деревне Шестаки. На место ЧС выехало 3 единицы техники и 12...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus