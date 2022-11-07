Кузбасские пожарные стали призерами масштабных соревнований «Вертикальный вызов»

В Санкт-Петербурге состоялись соревнования газодымозащитников «Вертикальный вызов», посвящённые памяти Героя России Евгения Зиничева. Команда кузбасских пожарных показала высокие результаты и завоевала третье место в общекомандном зачете.

В этом году в состязаниях принимали участие 477 человек, в том числе спасатели из Республики Беларусь. Кузбасс представляли новокузнецкие пожарные Александр Байбаков и Александр Аверьянов и сотрудник специализированной пожарно-спасательной части Кирилл Котов.

Огнеборцы в полной боевой экипировке специалиста газодымозащитной службы (её вес более 20 килограммов) преодолели на время 39 этажей, 936 ступеней, 145 метров вертикального подъема.

По итогам состязаний в личном зачете Александр Байбаков финишировал тринадцатым, его время в забеге 5 мин. 35,98 сек., Кирилл Котов преодолел 936 ступеней за 5 мин. 40,21 сек., став при этом четырнадцатым. Александр Аверьянов пришел к финишу двадцать седьмым с результатом 5 мин. 53,77 сек..

Напомним, впервые в России соревнования «Вертикальный вызов» прошли в Санкт-Петербурге в 2016 году. Они дают возможность сплотить людей одной профессии, преданных своему делу. Организаторы отмечают, что все участники забега достойно преодолели дистанцию, одержав победу, прежде всего над самими собой, в очередной раз доказав, что нет ничего невозможного для спасения жизни.

Фото: пресс-служба 11 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС ГУ МЧС России по Кемеровской области — Кузбассу