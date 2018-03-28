Кузбасские реки начали освобождаться ото льда

На несколько дней раньше прогнозов начался паводок в Кузбассе. Причиной стала теплая погода, стоящая в регионе несколько дней подряд.

27 марта в Таштагольском районе вскрылся приток Кондомы - Мундыбаш.

В ближайшие дни ожидается вскрытие льда на самой Кондоме – в районе Кузедеево.

Специалисты не исключают появления ледяных заторов, и, как следствие, подъема воды и подтопления территорий.