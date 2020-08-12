Кузбасские росгвардейцы объяснили юным горожанам, как безопасно передвигаться по городу на велосипедах
В Анжеро-Судженск экипаж Росгвардии вневедомственной охраны в составе сержантов Ильи Голдаева и Алексея Галковского находился на маршруте патрулирования, когда бойцы заметили группу подростков на велосипедах. Дети передвигались по проезжей части дороги, создавая помехи проезжаему транспорту.
Сотрудники Росгвардии остановились, чтобы поговорить со школьниками о правилах дорожного движения. Бойцы напомнили детям, что следует с особой осторожностью передвигаться на велобайках, не создавая при этом опасной ситуации на дорогах. Кроме этого Росгвардейцы предостерегли детей от купания без присмотра взрослых в необорудованных для этого водоемах.
Побеседовав и ответив на вопросы подростков, бойцы сообщили, что при необходимости ребята всегда могут обратиться за помощью к сотрудникам Росгвардии. После этого группа задержания продолжила патрулирование города.
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