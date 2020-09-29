Кузбасские росгвардейцы оказали содействие в задержании разыскиваемых граждан

В городе Осинники экипаж Росгвардии вневедомственной охраны на маршруте патрулирования улицы Победы обнаружил и задержал 31-летнюю местную жительницу, подходящую под описание ориентировки. Она находилась в оперативном розыске по подозрению в совершении имущественного преступления. По предварительной информации, ранее судимая за кражи горожанка похитила смартфон у одного из своих приятелей во время совместного распития спиртных напитков.

В то же время в Анжеро-Судженске росгвардейцы на улице Матросова остановили для проверки личности подозрительного прохожего. Им оказался 56-летний местный житель, находящийся в розыске за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Предварительно установлено, что в ходе совместного распития спиртных напитков между задержанным и приятелем произошел конфликт. В результате подозреваемый нанес несколько ударов деревянной палкой по голове потерпевшего, после чего скрылся.

Для дальнейшего разбирательства разыскиваемых граждан росгвардейцы передали сотрудникам полиции.