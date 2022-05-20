Кузбасские росгвардейцы поддержали флешмоб ко Дню пионерии

В Кузбассе стартовал флешмоб «Я тоже был ПИОНЕРОМ», приуроченный к 100-летию пионерии. В акции приняли участие сотрудники и военнослужащие региональных подразделений Росгвардии.

Росгвардейцы собрали свои фотоснимки из пионерского прошлого и современности. Так стражи правопорядка решили поделиться своими воспоминаниями, связанными с пионерией.

19 мая 2022 года исполнится 100 лет со дня основания Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина. Пионерия – это не только культурный пласт и наследие эпохи, это и огромный педагогический опыт, грамотно выстроенная система воспитания и занятости детей и подростков.