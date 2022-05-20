Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кузбасские росгвардейцы поддержали флешмоб ко Дню пионерии

В Кузбассе стартовал флешмоб «Я тоже был ПИОНЕРОМ», приуроченный к 100-летию пионерии. В акции приняли участие сотрудники и военнослужащие региональных подразделений Росгвардии.

Росгвардейцы собрали свои фотоснимки из пионерского прошлого и современности. Так стражи правопорядка решили поделиться своими воспоминаниями, связанными с пионерией.

 19 мая 2022 года исполнится 100 лет со дня основания Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина. Пионерия – это не только культурный пласт и наследие эпохи, это и огромный педагогический опыт, грамотно выстроенная система воспитания и занятости детей и подростков.

 

Культура
kuzbassnews.ru
20/05/2022
Культура

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus