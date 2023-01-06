Кузбасские росгвардейцы подготовили новогодние подарки для воспитанников детского дома

В Ленинске-Кузнецком сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии посетили Окуневский детский дом поселка Промышленный с новогодними подарками для подопечных.

По доброй традиции росгвардейцы вручили воспитанникам детского дома сладкие новогодние подарки, собранные сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии. Несмотря на то, что детский дом является самым отдаленным среди подшефных организаций, росгвардейцы уже более 10 лет навещают ребят, проводят с ними профилактические беседы, привозят подарки и знакомят со своей службой. Кроме этого, дети вместе с гостями и сказочными персонажами пели песни, водили хороводы и рассказывали стихотворения.

«Мы не могли оставить детей без внимания в новогодние праздники. С воспитанниками у нас завязались теплые и дружеские отношения, поэтому как они, так и мы всегда с нетерпением ждем встречи», - рассказал начальник Ленинск - Кузнецкого отдела вневедомственной охраны Росгвардии майор Андрей Рыжих.

Фото: Росгвардия