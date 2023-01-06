Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кузбасские росгвардейцы подготовили новогодние подарки для воспитанников детского дома

 В Ленинске-Кузнецком сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии посетили Окуневский детский дом поселка Промышленный с новогодними подарками для подопечных.

По доброй традиции росгвардейцы вручили воспитанникам детского дома сладкие новогодние подарки, собранные сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии. Несмотря на то, что детский дом является самым отдаленным среди подшефных организаций, росгвардейцы уже более 10 лет навещают ребят, проводят с ними профилактические беседы, привозят подарки и знакомят со своей службой. Кроме этого, дети вместе с гостями и сказочными персонажами пели песни, водили хороводы и рассказывали стихотворения.

 «Мы не могли оставить детей без внимания в новогодние праздники. С воспитанниками у нас завязались теплые и дружеские отношения, поэтому как они, так и мы всегда с нетерпением ждем встречи», - рассказал начальник Ленинск - Кузнецкого отдела вневедомственной охраны Росгвардии майор Андрей Рыжих.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
06/01/2023
Общество
Ленинск-Кузнецкий

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus