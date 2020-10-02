Кузбасские росгвардейцы помогли семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

В Кемерове сотрудники и военнослужащие подразделений Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу в рамках благотворительной акции «Доброе сердце» помогли семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Такая возможность появилась благодаря сотрудничеству войск правопорядка с центром развития добровольчества Кузбасса «БлагоДарю». Для нуждающихся граждан росгвардейцы подготовили верхнюю осеннюю и зимнюю одежду, спортивную форму, обувь, школьные принадлежности, а также игрушки для самых маленьких граждан.
Полученную от росгвардейцев благотворительная помощь волонтеры доставят в детские дома, малообеспеченным и попавшим в трудную жизненную ситуацию семьям по всей Кемеровской области.
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