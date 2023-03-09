Кузбасские росгвардейцы поздравили с международным женским днем вдов и матерей погибших сослуживцев

В Кемерове в честь Международного женского дня военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» поздравили жен и матерей павших боевых товарищей.

Командир отряда специального назначения «Кузбасс» полковник Батор Шадоев поблагодарил мам за достойное воспитание сыновей и выразил признательность женам погибших военнослужащих, которые всегда были рядом и поддерживали своих героических супругов.

Спецназовцы вручили женщинам подарки, а также поинтересовались, в какой помощи они нуждаются на сегодняшний день.

Фото: Росгвардия