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Кузбасские росгвардейцы предотвратили несчастный случай с малолетним ребенком

  В городе Белово экипаж Росгвардии в составе младшего сержанта Михаила Чащина и старшины Михаила Боголюбова предотвратили трагический инцидент, при котором едва не выпал из окна малолетний ребенок.

  В ходе патрулирования росгвардейцы заметили в открытом окне на втором этаже многоквартирного дома маленького мальчика. Оперативно среагировав, старшина Боголюбов стал уговаривать юного горожанина спуститься с подоконника, в то время как командир группы отправился в квартиру, в которой находился ребенок. Младший сержант Чащин предупредил ничего не подозревавших родителей, которые сняли мальчика с окна. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы вызвали к месту происшествия сотрудников ПДН.

  Росгвардия Кузбасса обращается к родителям малолетних детей с просьбой быть предельно внимательными к малышам и никогда не оставлять их без присмотра!

Происшествия
Белово
kuzbassnews.ru
28/07/2020
Происшествия
Белово

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