Кузбасские росгвардейцы предотвратили несчастный случай с малолетним ребенком

В городе Белово экипаж Росгвардии в составе младшего сержанта Михаила Чащина и старшины Михаила Боголюбова предотвратили трагический инцидент, при котором едва не выпал из окна малолетний ребенок.
В ходе патрулирования росгвардейцы заметили в открытом окне на втором этаже многоквартирного дома маленького мальчика. Оперативно среагировав, старшина Боголюбов стал уговаривать юного горожанина спуститься с подоконника, в то время как командир группы отправился в квартиру, в которой находился ребенок. Младший сержант Чащин предупредил ничего не подозревавших родителей, которые сняли мальчика с окна. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы вызвали к месту происшествия сотрудников ПДН.
Росгвардия Кузбасса обращается к родителям малолетних детей с просьбой быть предельно внимательными к малышам и никогда не оставлять их без присмотра!
Главные новости
Популярное за месяц
|
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Мужчина, приняв решение об увольнении и намереваясь устроиться на работу в другой банк, скопировал...
|
На пересечении улицы Спартака и проспекта Орджоникидзе на трамвайных путях и примыканиях дорожного...
|
В Кемеровской области приняли кодекс этики и служебного поведения для чиновников.
|
Заместитель главного врача Междуреченской городской больницы Евгений Казновский рассказал о...