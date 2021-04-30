Кузбасские росгвардейцы приняли участие во всероссийской акции «Диктант победы»

В Кемерове территориальное Управление кузбасской Росгвардии стало одной из площадок для проведения Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны.
В мероприятии приняли участие сотрудники и военнослужащие с таких подразделений Росгвардии как вневедомственная охрана, ОМОН, СОБР и отдела лицензионно-разрешительной работы. В рамках всероссийской акции личному составу войск правопорядка предстояло ответить на 25 вопросов, связанных с историей Великой Отечественной войны.
Кроме этого, в ходе диктанта проверялись знания городов-героев, военного кинематографа, литературы, произведений изобразительного искусства и других событий, посвященных памяти Победы и жертвам принесенных народом в военные годы.
30/04/2021
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