Кузбасские росгвардейцы присоединилась к общероссийской памятной акции

В День памяти и скорби Общероссийская минута молчания прошла в подразделениях Росгвардии Кузбасса.

Так, в областном центре на плацу территориального управления войск правопорядка для проведения памятного мероприятия выстроился личных состав регионального ведомства. Сотрудники и военнослужащие зажгли свечи в память о тех, кто защитил нашу страну в годы Великой Отечественной войны.

В 16.15 местного времени врио начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу полковник Андрей Горбунов обратился к личному составу и призвал почтить павших защитников Отечества минутой молчания.