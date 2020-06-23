Кузбасские росгвардейцы присоединилась к общероссийской памятной акции

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В День памяти и скорби Общероссийская минута молчания прошла в подразделениях Росгвардии Кузбасса.
Так, в областном центре на плацу территориального управления войск правопорядка для проведения памятного мероприятия выстроился личных состав регионального ведомства. Сотрудники и военнослужащие зажгли свечи в память о тех, кто защитил нашу страну в годы Великой Отечественной войны.
В 16.15 местного времени врио начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу полковник Андрей Горбунов обратился к личному составу и призвал почтить павших защитников Отечества минутой молчания.
23/06/2020
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