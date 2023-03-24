Кузбасские росгвардейцы продолжают акцию "Дни Росгвардии"

Акция Росгвардии, посвященная предстоящему профессиональному празднику войск правопорядка, при участии представителей вневедомственной охраны прошла в нескольких городах Кузбасса.

Так, в Кемерове лейтенант Анна Голощапова посетила школу №36. Анна Александровна рассказала первоклассникам о силовом ведомстве, а также уделила внимание правилам поведения в школе. Офицер напомнила учащимся о мерах безопасности, а также ответила на интересующие детей вопросы.

В Ленинске-Кузнецком сотрудник филиала вневедомственной охраны Росгвардии прапорщик Дмитрий Рыбкин встретился учащимися начальных классов школы №1.

«Рассказал ребятам о повседневной работе групп задержаний, - сообщил прапорщик Рыбкин, - как сотрудники готовятся к службе, совершенствуя физическую и огневую подготовку».

Юные кузбассовцы не только узнали о задачах силового ведомства, но также смогли почувствовать себя в роли сотрудника группы задержания, примерив защитную экипировку.

В завершении стражи правопорядка пригласили школьников посетить филиалы вневедомственной охраны.

Фото: Росгвардия