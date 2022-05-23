Кузбасские росгвардейцы продолжают пополнять банк донорской крови

В Кемерове сотрудники и военнослужащие Росгвардии выступили добровольцами для сдачи донорской крови. Представители Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу вместе с другими неравнодушными горожанами сдали кровь для нуждающихся пациентов.

«От 15 до 50 сотрудников силовых структур, в том числе из Росгвардии ежемесячно приходят к нам сдавать кровь. Они всегда нас выручают в экстренных ситуациях и с большим желанием возвращаются», - рассказала заместитель главного врача по медицинской части кемеровского областного центра крови Светлана Рагожина.

Росгвардейцы регулярно участвуют в донорских акциях, а также добровольно сдают кровь для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В прошлом году в регионе в различных донорских акциях приняли участие около 500 сотрудников и военнослужащих Росгвардии, которые сдали свыше 200 литров крови.

«Впервые стать донором – это трепет перед чем-то неизведанным. Со временем подобные донорские мероприятия стали для меня традиционными. И вот я уже в 9 раз сдаю кровь для нуждающихся», – отметил офицер Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу капитан Антон Ожиганов.

Росгвардейцы призывают граждан последовать их примеру и стать донорами крови для нуждающихся пациентов. Для этого необходимо обратиться в ближайший донорский центр. Необходимую информацию граждане могут узнать на официальном сайте Службы крови.