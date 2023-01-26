Кузбасские росгвардейцы продолжают рассказывать о службе в рамках акции "Студенческий десант"

В Кемеровской области стражи правопорядка в рамках всероссийской акции «Студенческий десант», приуроченной ко Дню студента, познакомили учащихся различных учебных учреждений со своей службой.

Так, в поселке Тяжин сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пригласили на ознакомительную экскурсию студентов Тяжинского агропромышленного техникума.

«Мы показали ребятам с чего начинается день экипажа Росгвардии», - рассказал командир отделения вневедомственной охраны старший прапорщик Андрей Корнев, - какое оружие получают росгвардейцы, где занимаются физической и огневой подготовкой. Для студентов это прекрасная возможность узнать о службе сотрудников силового ведомства и задуматься о будущем месте работы».

В то же время в Анжеро-Судженске гостями вневедомственной охраны стали учащиеся городского политехнического колледжа. Начальник филиала майор Павел Сухинин провел беседу с гостями и рассказал о задачах ведомства. Росгвардейцы продемонстрировали студентам автоматизированные системы охраны, спецсредства и вооружение групп задержаний. В ходе встречи организаторы познакомили гостей с работой различных служб и отделов филиала, а также ответили на интересующие вопросы.

Кроме этого, знакомство со службой в рамках акции «Студенческий десант» провели сотрудники вневедомственной охраны из Осинников, пригласив в гости учащихся политехнического техникума. Ребята не только узнали о задачах силового ведомства в их родном городе, а также смогли почувствовать себя в роли бойца Росгвардии. Студенты примерили на себя защитную экипировку сотрудников групп задержаний и под наставничеством начальника филиала подполковника Юрия Потапова отработали приемы самообороны. Кроме этого, студенты смогли наблюдать за работой дежурной службы и узнать, как происходит передача сигнала о срабатывании тревожной сигнализации.

По завершению мероприятий сотрудники вневедомственной охраны поздравили молодых людей с Днем студента и пожелали успехов в учебе.

Фото: Росгвардия