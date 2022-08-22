Кузбасские росгвардейцы провели флешмоб ко Дню Государственного флага

В Кемерове военнослужащие Росгвардии устроили для детей праздник ко Дню государственного флага РФ.

Мероприятие прошло в жилом комплексе отряда специального назначения «Кузбасс». В нем приняли участие росгвардейцы, члены их семей, ветераны и волонтёры «Молодежки ОНФ». Для детей была организована развлекательная программа с патриотической викториной, изготовлением воздушных змей и аквагримом. Бедующие росгвардейцы смогли побывать в музее спецподразделения и посмотреть документальный фильм про легендарный отряд спецназа Росгвардии.

В завершении праздника участники массово развернули российский триколор.

Фото: Росгвардия