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Кузбасские росгвардейцы провели флешмоб ко Дню Государственного флага

 В Кемерове военнослужащие Росгвардии устроили для детей праздник ко Дню государственного флага РФ.

Мероприятие прошло в жилом комплексе отряда специального назначения «Кузбасс». В нем приняли участие росгвардейцы, члены их семей, ветераны и волонтёры «Молодежки ОНФ». Для детей была организована развлекательная программа с патриотической викториной, изготовлением воздушных змей и аквагримом. Бедующие росгвардейцы смогли побывать в музее спецподразделения и посмотреть документальный фильм про легендарный отряд спецназа Росгвардии.

 В завершении праздника участники массово развернули российский триколор.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
22/08/2022
Общество

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