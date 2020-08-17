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Кузбасские росгвардейцы проводили до дома пенсионерку, которую потеряли взволнованные родственники

В вечернее время в Калтане экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию о без вести пропавшей пенсионерке.

За помощью к правоохранителям обратилась сестра 61-летней горожанки, которая в течение нескольких дней не выходила с ней на связь.

По адресу проживания стражи правопорядка совместно с сотрудниками МЧС женщину не обнаружили.

В ходе поисковых мероприятий росгвардейцы заметили подходящую под описание прохожую на одной городских улиц.

Предварительно установлено, что пропавшая без вести гражданка отправилась в гости к одной из родственниц на празднование юбилея и в течение нескольких дней не выходила на связь с сестрой.

 Бойцы проводили пенсионерку до дома, сообщив родным о возвращении горожанки.

Общество
Калтан
kuzbassnews.ru
17/08/2020
Общество
Калтан
Новости Кузбасса

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