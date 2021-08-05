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Кузбасские росгвардейцы разыскали без вести пропавших граждан

В Кузбассе за минувшие сутки экипажи вневедомственной охраны Росгвардии нашли и вернули родным двоих без вести пропавших граждан.

В Междуреченске в дневное время стражи правопорядка получили информацию о потерявшейся 84-летней пенсионерке. В ходе патрулирования городских улиц бойцы заметили подходящую под описание гражданку во дворе многоквартирного дома по улице Брянская. Как оказалось, пенсионерка вышла из дома на прогулку и заблудилась. В кармане пожилой женщины находилась записка с ее адресом проживания. Стражи правопорядка доставили пенсионерку домой к внуку. Молодой человек поблагодарил росгвардейцев и пояснил, что бабушка вышла на улицу, когда он находился на работе. Обнаружив пропажу родственницы, горожанин попытался отыскать ее самостоятельно, после неудачи обратился за помощью к правоохранителям.

В то же время в городе Юрга стражи правопорядка патрулировали улицу Ленинградская, когда заметили автомобиль марки "Фольксваген Поло", подходящий под описание машины разыскиваемого молодого человека 26 лет. Бойцы остановили транспортное средство и проверили личность водителя, который находился в розыске как без вести пропавший. По предварительной информации, мужчина поссорился с родственниками, ушел из дома, отключив сотовый телефон. Когда он не вернулся в ночное время, взволнованные близкие обратились за помощью к правоохранителям.

Росгвардейцы передали мужчину инициаторам розыска.

Происшествия
Междуреченск
Юрга
kuzbassnews.ru
05/08/2021
Происшествия
Междуреченск
Юрга

Новости Кузбасса

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