Кузбасские росгвардейцы сделали трогательный подарок для медиков к Международному женскому дню

В Кемерове представители Росгвардии поздравили медиков станции переливания крови с Международным женским днем.

Представители отряда мобильного особого назначения «Оберег» пришли с букетом весенних цветов к медицинским работникам станции переливания крови. Росгвардейцы пожелали медикам весеннего настроения и поблагодарили женщин за их благородный труд.

«Мы регулярно взаимодействуем с кемеровской станцией переливания крови, являясь постоянными участниками донорских акций. Не понаслышке зная, какой это важный труд, мы решили поздравить работниц со светлым весенним праздником и поблагодарить за их работу», - рассказал сотрудник ОМОН «Оберег» сержант Алексей С.

Фото: Росгвардия