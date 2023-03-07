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Кузбасские росгвардейцы сделали трогательный подарок для медиков к Международному женскому дню

 В Кемерове представители Росгвардии поздравили медиков станции переливания крови с Международным женским днем.

Представители отряда мобильного особого назначения «Оберег» пришли с букетом весенних цветов к медицинским работникам станции переливания крови. Росгвардейцы пожелали медикам весеннего настроения и поблагодарили женщин за их благородный труд.

 «Мы регулярно взаимодействуем с кемеровской станцией переливания крови, являясь постоянными участниками донорских акций. Не понаслышке зная, какой это важный труд, мы решили поздравить работниц со светлым весенним праздником и поблагодарить за их работу», - рассказал сотрудник ОМОН «Оберег» сержант Алексей С.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
07/03/2023
Общество
Кемерово
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