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Кузбасские росгвардейцы стали победителями чемпионата Сибирского округа Росгвардии по плаванию

 На водном стадионе МСК «Олимпия» в Северске Томской области прошёл чемпионат Сибирского округа войск национальной гвардии России по плаванию.

На дистанциях 50, 100, 200 и 400 метров соревновались 43 сильнейших спортсмена из региональных управлений, соединений и воинских частей Росгвардии.

 В результате упорной борьбы первое место в общекомандном зачёте заняли росгвардейцы из Кузбасса. Второе место досталось – Управлению Росгвардии по Алтайскому краю. Тройку призеров замкнула команда теруправления Республики Тыва.

 Победители и призеры в командном и личном первенствах были награждены кубками, дипломами и медалями.

 

Фото: Росгвардия

 

Спорт
kuzbassnews.ru
03/10/2022
Спорт

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