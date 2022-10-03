Кузбасские росгвардейцы стали победителями чемпионата Сибирского округа Росгвардии по плаванию

На водном стадионе МСК «Олимпия» в Северске Томской области прошёл чемпионат Сибирского округа войск национальной гвардии России по плаванию.

На дистанциях 50, 100, 200 и 400 метров соревновались 43 сильнейших спортсмена из региональных управлений, соединений и воинских частей Росгвардии.

В результате упорной борьбы первое место в общекомандном зачёте заняли росгвардейцы из Кузбасса. Второе место досталось – Управлению Росгвардии по Алтайскому краю. Тройку призеров замкнула команда теруправления Республики Тыва.

Победители и призеры в командном и личном первенствах были награждены кубками, дипломами и медалями.

Фото: Росгвардия