Кузбасские росгвардейцы стали призерами соревнований по мини-футболу

В Кемерове лучшие футболисты кузбасской Росгвардии заняли призовое место в соревнованиях по мини-футболу в зачет спартакиады ОГО ФСО «Динамо».

Побороться за места на пьедестале собрались 5 команд, представляющие силовые структура Кузбасса, среди которых спортсмены из Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН и судебных приставов.

Росгвардейцы в упорной борьбе заняли почетное третье место, уступив в общекомандном зачете сотрудникам ГУФСИН и УФСБ.

Призеры были награждены дипломами и кубками соответствующих степеней.

Фото: Росгвардия