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Кузбасские росгвардейцы стали призерами соревнований по мини-футболу

В Кемерове лучшие футболисты кузбасской Росгвардии заняли призовое место в соревнованиях по мини-футболу в зачет спартакиады ОГО ФСО «Динамо».

 Побороться за места на пьедестале собрались 5 команд, представляющие силовые структура Кузбасса, среди которых спортсмены из Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН и судебных приставов.

 Росгвардейцы в упорной борьбе заняли почетное третье место, уступив в общекомандном зачете сотрудникам ГУФСИН и УФСБ.

 Призеры были награждены дипломами и кубками соответствующих степеней.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Спорт
kuzbassnews.ru
09/09/2022
Спорт

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