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Кузбасские росгвардейцы вернули 4-летнего ребенка родителям

В поселке городского типа Яшкино экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе прапорщика Константина Шмидт и старшины Романа Деревянкина обнаружил и вернул ребенка домой.

В вечернее время, патрулируя улицу Молодежную, росгвардейцы заметили на стоянке торговой точки маленького мальчика без сопровождения взрослых. Ребенок гулял неподалеку от дороги с плотным движением автотранспорта. Стражи правопорядка расспросили потерявшегося о его родителях, обеспечили ему безопасность и вызвали к месту сотрудников ПДН. По предварительной информации, мальчик без разрешения родителей самостоятельно открыл входную дверь частного дома и отправился на прогулку. Пройдя некоторое расстояние, ребенок заблудился. Стражи правопорядка совместно с сотрудниками ПДН доставили юного сельчанина взволнованным родителям, которые поблагодарили за помощь бдительный экипаж войск правопорядка.

Общество
Яшкино
kuzbassnews.ru
13/05/2022
Общество
Яшкино

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