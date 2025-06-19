Кузбасские росгвардейцы вернули матери пропавшего девятилетнего сына
В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии помог отыскать 9-летнего ребенка, которого разыскивала мать.
В дневное время к экипажу войск правопорядка обратилась горожанка, сообщившая о пропаже ее ребенка. Росгвардейцы взяли гражданку на борт автомобиля и отправились на поиски. При объезде близлежащей территории экипаж Росгвардии обнаружил подходящего под описание мальчика в одном из супермаркетов на улице Пролетарской.
По предварительной информации, родительница отпустила юного горожанина играть на детскую площадку около дома, а спустя время не застала его в условленном месте.
Росгвардейцы вернули потерявшегося ребенка матери и вернулись на маршрут патрулирования.
Фото: Росгвардия
19/06/2025