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Кузбасские росгвардейцы вернули матери пропавшего девятилетнего сына

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии помог отыскать 9-летнего ребенка, которого разыскивала мать.

В дневное время к экипажу войск правопорядка обратилась горожанка, сообщившая о пропаже ее ребенка. Росгвардейцы взяли гражданку на борт автомобиля и отправились на поиски. При объезде близлежащей территории экипаж Росгвардии обнаружил подходящего под описание мальчика в одном из супермаркетов на улице Пролетарской.

По предварительной информации, родительница отпустила юного горожанина играть на детскую площадку около дома, а спустя время не застала его в условленном месте.

Росгвардейцы вернули потерявшегося ребенка матери и вернулись на маршрут патрулирования.

 

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
19/06/2025
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