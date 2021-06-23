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Кузбасские росгвардейцы вернули матери пропавшую трехлетнюю дочь

 Сотрудники отдела вневедомственной охраны по городу Киселевску сержант Денис Журавлев и прапорщик Виктор Бобин пришли на помощь местной жительнице, которая во время прогулки потеряла свою трехлетнюю дочь.

 Находясь на маршруте патрулирования на улице Дружбы, росгвардейцы заметили на остановке спящую малолетнюю девочку без сопровождения взрослых. Правоохранители вызвали инспекторов по делам о несовершеннолетних, вместе с которым они доставили юную горожанку в отдел полиции. Вскоре выяснилось, что ранее мама девочки обратилась за помощью в розыске своего ребенка - женщина во время прогулки в городском парке упустила ребенка из виду, в результате чего малышка убежала.

 Сотрудники вневедомственной охраны передали найденного ребенка благодарной матери.

Происшествия
Киселевск
kuzbassnews.ru
23/06/2021
Происшествия
Киселевск

Новости Кузбасса

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