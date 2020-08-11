Кузбасские росгвардейцы за выходные задержали двух подозреваемых в имущественных преступлениях
Накануне утром в Анжеро-Судженске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил оперативную информацию о возможном местоположении разыскиваемой местной жительницы. Группа задержания выехала для проверки указанного частного дома по улице Болотная. На адресе стражи правопорядка обнаружили неоднократно ранее судимую за кражи 29-летнюю подозреваемую, которая находилась в оперативном розыске. По предварительной информации, ранее злоумышленница похитила денежные средства из частного дома, а затем скрылась от суда.
Кроме этого, в одном из магазинов города Прокопьевск росгвардейцы задержали 21-летнего кузбассовца, который пытался пронести мимо кассы бутылку спиртного. В ходе проверки его личности стражи правопорядка установили, что молодой человек находится в оперативном розыске по подозрению в совершении имущественного преступления на территории областного центра.
Для дальнейшего разбирательства бойцы Росгвардии передали задержанных инициаторам розысков.
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