Кузбасские росгвардейцы задержали девятерых разыскиваемых граждан

В Кузбассе потеплеет до +27 Кемеровский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на вторник, 11 мая. Жителей региона ожидает...

В Кузбассе бродячие собаки загрызли домашних птиц Смотрите, что бродячие собаки сегодня сделали нам, — написала местная жительница. На видео, которое...

11 мая в Кузбассе организуют спецрейсы на кладбища 11 мая, в Родительскую субботу, в Кузбассе будут организованы дополнительные автобусные рейсы. Они...