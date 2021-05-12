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Кузбасские росгвардейцы задержали девятерых разыскиваемых граждан

В Кемеровской области за минувшие выходные дни экипажи вневедомственной охраны Росгвардии задержали девятерых разыскиваемых граждан, четверо из которых находились в федеральном розыске.

Задержанных росгвардейцы обнаружил при отработке сигналов «тревога» на охраняемых объектах, а также в ходе патрулирования улиц Новокузнецка, Юрги, Березовского, Топок, Киселевска и Таштагола. Разыскиваемые в возрасте от 21 до 60 лет разыскивались за кражи, грабеж, неправомерное завладение транспортным средством и другие противоправные деяния.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали разыскиваемых инициаторам розысков.

 

Происшествия
Березовский
Киселевск
Новокузнецк
Таштагол
Юрга
kuzbassnews.ru
12/05/2021
Происшествия
Березовский
Киселевск
Новокузнецк
Таштагол
Юрга

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