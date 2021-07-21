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Кузбасские росгвардейцы задержали магазинных воров

    За минувшие сутки в городе Анжеро-Судженск и поселке Яшкино экипажи вневедомственной охраны Росгвардии по записям с камер видеонаблюдения разыскали и задержали подозреваемых, в совершении краж на охраняемых объектах.

    В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в торговый центр по улице Ленина. Работник бутика одежды представил стражам правопорядка видеозапись, на которой запечатлен посетитель, спрятавший товар в пакет и покинувший магазин без оплаты товара. В ходе поисковых мероприятий стражи правопорядка по приметам обнаружили и задержали в одном из ближайших дворов неоднократно судимого 34-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения. Задержанный признался, что похитил носимые вещи и спрятал краденное недалеко от места происшествия, чтобы спустя время вернуться за добычей. Мужчину росгвардейцы передали сотрудникам органов внутренних дел, похищенное возвращено владельцу.

    В то же время в Яшкино росгвардейцы прибыли на тревожный сигнал, поступивший из местного супермаркета. Оказалось, что работник торговой точки при просмотре записей с камер видеонаблюдения заметил мужчину, который похитил бутылку элитного спиртного и скрылся. Приступив к поиску по горячим следам, росгвардейцы заметили в одном из дворов гражданина, который пытался скрыться бегством, но был задержан. Им оказался неоднократно судимый 36-летний местный житель, который пояснил, что после совершенной кражи выронил похищенный элитный алкоголь из рук и разбил бутылку.

 Для возмещения причиненного ущерба и дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Происшествия
Анжеро-Судженск
Яшкино
kuzbassnews.ru
21/07/2021
Происшествия
Анжеро-Судженск
Яшкино

Новости Кузбасса

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