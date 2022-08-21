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Кузбасские росгвардейцы задержали похитителя выручки в размере 120 000 рублей из торгового павильона

 В Ленинске-Кузнецком экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал рецидивиста, который похитил денежные средства из кабинета бывшей сожительницы.

В вечернее время во время патрулирования по улице Кирсанова стражи правопорядка обнаружили и задержали подходящего под описание из ориентировки подозреваемого в краже мужчину. Им оказался 32-летний ранее неоднократно судимый, в том числе за кражу, местный житель.

 По предварительной информации, ранее ночью злоумышленник проник на овощной склад торгового павильона на площади Кирова. В кабинете бывшей сожительницы мужчина похитил выручку в размере 120 000 рублей и скрылся. Женщина обнаружила пропажу денежных средств на следующий день и обратилась за помощью к правоохранителям, которые установили личность предполагаемого виновника.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали разыскиваемого сотрудникам органов внутренних дел.

 

 

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
21/08/2022
Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
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