Кузбасские росгвардейцы задержали похитителя выручки в размере 120 000 рублей из торгового павильона

В Ленинске-Кузнецком экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал рецидивиста, который похитил денежные средства из кабинета бывшей сожительницы.

В вечернее время во время патрулирования по улице Кирсанова стражи правопорядка обнаружили и задержали подходящего под описание из ориентировки подозреваемого в краже мужчину. Им оказался 32-летний ранее неоднократно судимый, в том числе за кражу, местный житель.

По предварительной информации, ранее ночью злоумышленник проник на овощной склад торгового павильона на площади Кирова. В кабинете бывшей сожительницы мужчина похитил выручку в размере 120 000 рублей и скрылся. Женщина обнаружила пропажу денежных средств на следующий день и обратилась за помощью к правоохранителям, которые установили личность предполагаемого виновника.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали разыскиваемого сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия