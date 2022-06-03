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Кузбасские росгвардейцы задержали разыскиваемого серийного похитителя велосипедов

В Междуреченске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обнаружил и задержал подозреваемого в серии велосипедных краж из подъездов многоквартирных домов.

В утреннее время на маршруте патрулирования стражи правопорядка получили информацию о предполагаемом местонахождении подозреваемого в краже велосипедов у местных жителей. В подъезде многоквартирного дома по улице Интернациональной росгвардейцы обнаружили и задержали 32‑летнего ранее судимого за имущественное преступление горожанина.

По предварительной информации, злоумышленник похитил из подъездов разных адресов три велосипеда с целью дальнейшего сбыта. Владельцы двухколесных транспортных средств обратились за помощью к правоохранителям. Для последующего разбирательства и розыска похищенного имущества росгвардейцы передали горожанина сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса в целях сохранности личного имущества рекомендует владельцам велосипедов не оставлять свои транспортные средства без присмотра. На велопарковках, в подъездах и магазинах следует пристегивать велосипед надежным замком к ограждению, перилам или иным прочным металлическим конструкциям. Не доверяйте присмотр за техникой незнакомцам.

 

Происшествия
Междуреченск
kuzbassnews.ru
03/06/2022
Происшествия
Междуреченск
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