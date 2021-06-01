Кузбасские росгвардейцы завоевали «серебро» всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки-2021»

Отряд специального назначения «Кузбасс» успешно выступил на всеармейском этапе конкурса Армейских международных игр «Отличники войсковой разведки – 2021», который прошел в Новосибирской области. Команда войск правопорядка заняла второе место.

За звание лучших разведчиков боролись более 200 участников в составе 10 команд. В этом году войска правопорядка представили отряд специального назначения «Кузбасс» и курсанты Новосибирского военного ордена Жукова института имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации.

Участникам предстояло преодолеть пять этапов «Десантирование и совершение марш-броска», «Конкурс разведчиков-специалистов», «Комплекс препятствий «Тропа разведчика», «Стрельба» и «Выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи». Одним из самых сложных этапов для военнослужащих стал комплекс препятствий «Тропы разведчика». Впервые в ходе третьего этапа всеармейских соревнований разведчики бежали сухопутную милю (1,6 км) перед началом преодоления 22 препятствий на специализированной полосе.

На протяжении всех этапов соревнований военнослужащие спецподразделения Росгвардии находились на лидирующих позициях. Росгвардейцы стали лучшими в метании холодного оружия, что помогло им закончить самый продолжительный, четвёртый этап «Стрельба» на второй позиции. «Серебро» первенства военные разведчики войск правопорядка удержали до конца всех испытаний.

В общем зачете первое место заняла команда Новосибирского высшего военного командного училища, на втором месте военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» и на третьем – команда Западного военного округа.