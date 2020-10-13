Кузбасские сельхозпроизводители полностью обеспечили годовые потребности региона в зерне

В муниципалитетах области завершилась уборка зерновых и зернобобовых культур. По данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, было намолочено почти 1,5 млн тонн зерна — на 17% больше, чем в прошлом году.
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